Ridotto a 8 ore lo sciopero ferroviario del 19 marzo. L’agitazione, che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, non durerà più 24 ore, come inizialmente previsto, ma inizierà alle 9.01 e terminerà alle 16.59. Tuttavia, ha precisato Trenitalia in una nota, potrà “comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

La società ferroviaria del Gruppo Fs ha inoltre pubblicato l’elenco dei servizi garantiti, consultabile qui

Le indicazioni per chi viaggia

Coloro che vorranno annullare il viaggio, potranno chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; e fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa potranno riprogrammare la corsa, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Per coloro che si metteranno in viaggio, invece, saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale sui collegamenti sull’app Trenitalia e nella sezione Infomobilità del sito di Trenitalia e su trenitaliatper.it.



Per assistenza sarà possibile contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21, o le biglietterie e il personale.