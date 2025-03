Si apre un altro mese di agitazioni nei trasporti. Il bollettino degli scioperi di marzo del Ministero segnala diverse giornate calde, che potranno condizionare l’operatività dei servizi di mobilità aerea, marittima e ferroviaria.

Si parte con sabato 8 marzo, giornata in cui, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è in programma uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, inclusi il trasporto aereo e ferroviario.

Possibili disagi domenica 16 marzo per chi dovrà volare da Malpensa. In questa giornata è infatti previsto uno stop di 4 ore - dalle 12 alle 16 - del personale Techno Sky di stanza nello scalo.

Giornata nera per la mobilità quella di martedì 18 marzo. In questa data avrà inizio lo sciopero di 48 ore del personale marittimo Caronte&Tourist Isole Minori; incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti Sea Prime di Milano Linate, aderenti al sindacato Usb; ed è previsto lo stop del personale ferroviario Rfi, Trenitalia, Trenord e Italo, dopo lo slittamento dell’agitazione inizialmente prevista per il 22 e 23 febbraio scorsi.

Il personale ferroviario Rfi, Trenitalia, Trenord e Italo si fermerà anche il giorno seguente, 19 marzo, per altre 8 ore, dalle 9 alle 16.

L’ultima protesta in calendario per il mese di marzo riguarda gli aeroporti ed è fissata per lunedì 24. In questa giornata si fermerà su scala nazionale il personale addetto all’handling Assohandlers.