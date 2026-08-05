Scoprire il Monte Bianco narrato sui libri, il Cai lancia il Trekking Letterario

Scoprire le vette più alte d’Italia attraverso i libri e i loro autori. È un’esperienza per gli appassionati della montagna e della letteratura quella che propone Cai Edizioni il 21 e 23 agosto prossimi. Si tratta del ‘Trekking Letterario 2026 di Courmayeur Mont Blanc’.

Ideato e organizzato da Anna Torretta insieme alle Guide Alpine di Courmayeur, il Trekking Letterario 2026 propone due giornate di escursioni, letture e incontri dedicate alla conoscenza del territorio del Monte Bianco, con il coinvolgimento diretto di altrettanti autori della casa editrice del Club Alpino Italiano.

Filo conduttore dell’edizione sarà la riflessione sui cambiamenti che interessano l’ambiente alpino e sul futuro dei suoi paesaggi, degli itinerari e delle forme di frequentazione della montagna.

Le escursioni

Il primo appuntamento è in programma venerdì 21 agosto con Luca Gibello, autore di ‘I bivacchi delle Alpi’. L’escursione condurrà al Bivacco Comino, a 2.430 metri, lungo un itinerario di 660 metri di dislivello. Durante il cammino sono previste letture dal volume e momenti di approfondimento dedicati alla storia, all’architettura e al valore culturale dei bivacchi alpini. Al termine dell’escursione, si darà spazio al volume di Gibello, con la presentazione in programma all’Hotel Ristorante Chalet Val Ferret, in località Arnouva.

Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Andrea Greci, autore di ‘Le vie dei sogni’. Dopo la salita con Skyway Monte Bianco fino a Punta Helbronner, i partecipanti cammineranno sul ghiacciaio accompagnati dalle Guide Alpine e da Anna Torretta, alternando letture e riflessioni dedicate alle grandi vie alpinistiche, alla trasformazione dei ghiacciai e agli effetti del cambiamento climatico. La giornata si concluderà alle ore 18 al Jardin de l’Ange, con la presentazione del volume e la proiezione delle immagini degli alpinisti protagonisti del libro di Greci.

Come partecipare

Le escursioni sono a pagamento e con posti limitati. Il programma completo, requisiti di partecipazione e modalità di iscrizione sono consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale di Courmayeur Mont Blanc.