Lo shopping tourism si conferma una leva strategica per l’incoming. Secondo i dati elaborati da Confcommercio-Format Research, nella stagione invernale 2026 Firenze si aggiudica il primato nel segmento, con il 42% dei visitatori che durante la vacanza si concede almeno un giro tra le botteghe di moda e artigianato. Seguono Milano (38%), Napoli (35,8%) e Roma (33,8%).

Va a Milano, invece, il primato in termini di spesa media più alta, pari a 184 euro a visita contro i 168 di Firenze e i 162 euro di Roma. Mentre i negozi della Capitale si confermano i più attrattivi per il pubblico internazionale: il 34% dei clienti nei negozi è composto, infatti, da turisti stranieri. Seguono gli esercizi commerciali di Milano (32%), Napoli (21%) e Firenze (19%).

Quanto ai prodotti, riporta euroborsa.it, rimane forte l’attrattività dei grandi marchi del made in Italy, scelti dal 57,7% dei turisti (+2,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

“Per quasi sei negozi su dieci le vendite sono in linea o migliori rispetto allo stesso periodo del 2025 - rimarca il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni -. Le performance più brillanti si registrano nelle città e nelle aree a forte vocazione turistica, dove lo shopping tourism si è fatto sentire in maniera evidente”.