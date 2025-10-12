Sicilia: arriva il Piano Turismo per il 2026

Nel quadro del piano nazionale Turismo 4.0 per alzare il livello qualitativo dell’offerta verso crescita sostenibile, innovazione ed evoluzione digitale, la Regione Sicilia mette a terra il Piano Turismo 2026.

“La Sicilia è un laboratorio di innovazione turistica, capace di coniugare la valorizzazione dei territori ad un piano d’azione mirato alla destagionalizzazione e alla crescita qualitativa: stiamo costruendo un modello di turismo moderno, sostenibile e competitivo” commenta Elvira Amata, assessore Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana.

Le linee d’azione puntano a ridurre la concentrazione dei flussi nei mesi estivi, favorire la distribuzione delle presenze lungo l’anno e in località minori, valorizzare il cinema come motore di promozione territoriale – dato che l’interesse verso Taormina, Palermo e Noto è aumentato del 50% dopo il set delle fiction tv – e riordinare l’offerta. Per sostenere gli investimenti delle imprese alberghiere ed extra-alberghiere ha stanziato 135 milioni di euro.