Wttc, Sicilia destinazione chiave del turismo mondiale

“L’Italia è una delle destinazioni turistiche di maggior successo al mondo. La spesa dei visitatori è destinata a raggiungere i 60 miliardi di euro, ovvero più di un miliardo di euro ogni settimana”, ha dichiarato la ceo ad interim del Wttc, Gloria Guevara, intervenendo al Global Summit a Roma. Seguendo quanto già detto dal presidente uscente O'Hara, ha inoltre aggiunto “la Sicilia con le sue isole minori, sarà la destinazione chiave del turismo mondiale nei prossimi dieci anni”. Le sue parole fanno eco a quelle della premier che, sempre dal palco del summit, ha dichiarato le intenzioni di far crescere il turismo in Italia.