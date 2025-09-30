Sabre: a Rimini il lancio di RailtoGo per le agenzie italiane

Verrà presentata in anteprima a Rimini nel corso di TTG Travel Experience la nuova soluzione ferroviaria dedicata alle agenzie di viaggi che porta la firma di Sabre. RailtoGo, integrata con SR360, consente agli agenti di ricercare, prenotare, modificare e rimborsare biglietti ferroviari di più operatori in un unico flusso di lavoro.

“RailtoGo offre alle agenzie di viaggio italiane la possibilità di gestire i viaggi ferroviari dalla ricerca all’assistenza post-vendita in un unico ambiente, con accesso diretto ai principali operatori, tra cui Trenitalia e Italo - spiega Paola De Filippo, country manager di Sabre per l’Italia -. Questo approccio semplifica il processo di prenotazione e consente agli agenti di offrire ai clienti più scelta, maggiore trasparenza e un livello di servizio superiore”.

Il lancio risponde alla crescente domanda di contenuti ferroviari integrati e di operazioni semplificate aiutando le agenzie a fornire proposte più rapide e accurate, sia per i viaggi d’affari sia per quelli leisure.