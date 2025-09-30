Aerei a terra e stop a tutti i voli per l’islandese Play Airlines. La prolungata crisi finanziaria ha infatti costretto il vettore islandese ad alzare bandiera bianca nonostante i tentativi di revisione del business avviato esattamente un anno fa.

In pratica, questo cambiamento significava allontanarsi dalle iniziali ambizioni transatlantiche di Play, fondata nel 2021, che miravano a replicare il modello hub-and-spoke di Icelandair dall'Aeroporto Internazionale di Reykjavik Keflavik. Invece, la compagnia aerea si è concentrata sulle rotte europee e delle Isole Canarie, riducendo al contempo la sua rete negli Stati Uniti a sole tre città: New York Stewart, Boston Logan e Baltimore-Washington.

Sono circa 400 i dipendenti della compagnia coinvolti, mentre lo stop immediato e improvviso ha lasciato senza volo di ritorno migliaia di passeggeri. “Il Consiglio e la direzione di Play sottolineano che è stato fatto ogni sforzo per raggiungere un risultato diverso – ha scritto in una nota la società -. Questa decisione è la più dolorosa immaginabile in questa situazione ed è stata presa solo perché tutte le altre opzioni sono state ritenute esaurite. Il Consiglio si scusa sinceramente con tutti coloro che sono stati negativamente colpiti da questo esito”.