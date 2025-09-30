Isola Azzurra avvia il recruiting per ampliare l’organico

Punta al rafforzamento delle strutture operative e commerciali Isola Azzurra. Archiviata una stagione segnata da una produzione prossima ai 30 milioni di euro, con una crescita del 25%, il tour operator guarda avanti con l’obiettivo di ampliare l’organico e investire nella formazione.

“Affrontiamo un mercato sempre più complesso e mutevole - spiega Fabio Piraino, business development di Isola Azzurra -. I dati della stagione appena conclusa, uniti alle nuove sfide, ci hanno spinto ad anticipare i tempi e ad avviare un percorso di consolidamento che passa anche attraverso l’ingresso di nuove professionalità”.

Il piano prevede il potenziamento di diverse aree aziendali – dal marketing al booking, dalla programmazione all’incoming – oltre a un rafforzamento della rete commerciale con nuove figure dedicate ai territori strategici.