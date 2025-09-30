La Puglia si promuove in Giappone e Corea del Sud

La Puglia guarda a Oriente con la partecipazione dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione a due iniziative dedicate al turismo in Corea del Sud e in Giappone. Per quest’ultimo si è trattato di un workshop a Tokyo, organizzato con Enit Giappone, dedicato al comparto leisure alto di gamma, durante il quale la Puglia si è presentata con una postazione dedicata e brandizzata da Pugliapromzione. Agli incontri hanno preso parte 98 operatori giapponesi.

Inoltre la regione ha partecipato anche al Tourism Expo Japan– TEJ 2025, la più importante fiera del turismo B2B e B2C in Giappone, che quest’anno si è tenuta a Nagoya, città sul mare in posizione strategica tra Tokyo e Osaka. “Selezioniamo con grande attenzione gli eventi fieristici nel mondo ai quali partecipare, affinché il brand Puglia e la destinazione turistica possano affermarsi nel più ampio contesto internazionale possibile – ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - così da rispondere efficacemente alle sfide che la geopolitica ci sta ponendo in questi anni, così da affiancare il lavoro eccellente dei professionisti pugliesi del turismo”.

La fiera del turismo di Nagoya è stata preceduta dal workshop organizzato il 23 settembre a Seoul, organizzato da Enit Corea, al quale hanno partecipato 48 operatori e giornalisti coreani del segmento luxury, wedding, MICE & Incentive. A tutto ciò si aggiungono i numerosi professionisti e visitatori che sono stati accolti direttamente nello stand della Regione Puglia nel corso degli eventi svoltisi in Corea del Sud e Giappone.