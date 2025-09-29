Meloni: “Vogliamo essere i primi nel turismo”

“Questo summit è il riconoscimento al ruolo di leadership che l'Italia gioca nel turismo e all'impegno messo su questo tema da questo Governo, dopo che per troppo tempo non era stato adeguatamente valorizzato”. Esordisce così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'apertura della seconda giornata di lavori del Wttc di Roma. Difende l'attività del suo governo e della ministra Santanchè, elencando i risultati ottenuti e suggerendoli come strada da seguire per altri Paesi.

“Abbiamo accompagnato il settore nella risalita post Covid e abbiamo ridato dignità ai lavoratori con interventi come la detassazione delle mance o la creazione delle staff house. Abbiamo investito sulla destagionalizzazione, sui territori interni e sulla montagna”. In conclusione ha poi anticipato le sfide future: “Dopo il giubileo avremo le olimpiadi di Milano-Cortina, poi i giochi del Mediterraneo, l’America’s Cup a Napoli e nel 2032 gli Europei di calcio. Stiamo per diventare il quarto paese al mondo più visitato, ma non ci accontentiamo. Vogliamo essere i primi”.