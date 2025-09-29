Star Clippers: a TTG tutte le novità delle prossime stagioni

“La nostra partecipazione a TTG Travel Experience è un invito a tutti i presenti a venire a trovarci, sfogliare il nostro catalogo e scoprire insieme la soluzione migliore per la propria clientela. TTG Travel Experience è un’occasione fondamentale di confronto con il comparto turistico italiano”. Introduce così la partecipazione in fiera nel padiglione dei turismo nautico di Star Clippers Birgit Gfölner, sales manager Italia e Svizzera italiana.

Novità di quest’anno è Grenada, da dove partiranno i nuovi itinerari caraibici da 10 e 11 notti a bordo del quattro alberi della flotta e che includono visite a nuove destinazioni-gioiello: Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinica) e Saline Bay (Mayreau).

“Diverse sorprese anche per l’inverno 2026/2027, già segnalate dal nuovo catalogo, contraddistinte da Early Booking Discount fino al -20% per prenotazioni entro il 30 aprile 2026 – spiega la compagnia -: ritroviamo Leeward e Isole del Tesoro con base a St. Maarten per Star Flyer, Windward e Grenadine con partenza da Barbados per l’ammiraglia Royal Clipper, mentre per Star Clipper arriveranno quattro nuove partenze da Antigua a marzo 2027, che esploreranno le Antille da una nuova prospettiva”.

Per quanto riguarda invece l’Italia “esploreremo la costa italiana dell’Adriatico passando da Pesaro, Monopoli, Barletta e Otranto (già in catalogo per due crociere nel 2025), oltre naturalmente all’home-port di Venezia – conclude la sales manager -. Città stupende e, in parte, ancora da esplorare per i nostri mercati chiave, ma anche porti strategici per visitare l’entroterra con le nostre escursioni: San Marino e Urbino da Pesaro; Castel del Monte e Trani da Barletta; Alberobello, Polignano e Ostuni da Monopoli; Lecce da Otranto. Inoltre, esploreremo la Calabria ionica, attraccando a Crotone e proponendo escursioni a Capo Colonna e Le Castella”.