Norwegian ordina 30 B737 Max: nuovo passo per la crescita

Arriva un altro segnale di buona salute e di piena ripresa in corso per Norwegian. Il vettore a rischio fallimento nel post pandemia, dopo avere poco per volta recuperato terreno modificato la propria impostazione del business e abbandonando il progetto lungo raggio low cost, ora torna a scommettere sul futuro con un nuovo ordine alla Boeing.
Il vettore norvegese ha infatti piazzato una commessa da 30 B737 Max per rinnovare e implementare la flotta attuale composta da 93 velivoli dello stesso modello. Si tratta del primo ordine della compagnia dal 2017.
La tipologia dell’ordine confermerebbe anche l’intenzione del vettore di proseguire con l’attuale strategia, che prevede un’espansione moderata nelle rotte a corto medio raggio, con un’impronta prevalentemente leisure.
