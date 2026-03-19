Sicilia: nel 2025 crescita inferiore alla media nazionale

Traffico turistico in Sicilia in chiaro scuro nel 2025, con dati positivi del turismo se paragonati al 2024, ma inferiori alla media nazionale. Secondo lo studio di Prometeia, infatti, le presenze turistiche in Sicilia hanno superato i 22,5 milioni, ma gli italiani sono calati del 6,3% e scesi sotto i 10 milioni, mentre gli stranieri sono saliti a quasi 13 milioni registrando un +5,5%, un risultato che però risulta inferiore al dato medio italiano.

Una difficoltà testimoniata anche dagli arrivi negli aeroporti dell'isola, che registrano un calo dell'1,7% degli italiani e un incremento degli stranieri sempre inferiore però al dato nazionale. Lo studio evidenzia anche la variazione della durata media dei soggiorni lievemente negativa per la Sicilia, scesa sotto alla soglia delle 3 notti