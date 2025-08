Snav riceve in consegna la nuova nave Polaris

Nuovo ingresso nella flotta Snav. La società di navigazione del Gruppo Msc ha ricevuto in consegna da Intermarine SpA la nuova Snav Polaris, unità High Speed Craft (HSC) di ultima generazione.

Gemella di Snav Sirius, la nave andrà a potenziare i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.

Progettata per essere più efficiente e sostenibile, Snav Polaris ridurrà notevolmente le emissioni e garantirà servizi innovativi e un’esperienza di viaggio migliorata ai passeggeri, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.

L’unità, realizzata completamente in alluminio leggero come la gemella, è equipaggiata con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati IMO III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione, completi di sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante, il cui utilizzo contribuisce a ridurre fino ad un massimo del 90% le emissioni di CO2 (Well to Wake). Inoltre, è munita di presa di banchina ‘Cold ironing’ per l’alimentazione elettrica da terra, ed è predisposta per accogliere un impianto di propulsione ibrido per effettuare manovre a zero emissioni in entrata e uscita dai porti.

La propulsione è garantita da 4 idrogetti tipo Kongsberg Kamewa 71S4, controllati da un sistema in remoto di tipo elettronico, che consentono di ridurre sensibilmente la rumorosità in acqua e in aria e migliorare la manovrabilità dell’unità. Per ottenere un miglioramento idrodinamico in termini di velocità e consumi l’imbarcazione è dotata di un impianto di stabilzzazione costituito da 4 pinne stabilizzatrici e da un impianto di tipo ‘interceptors’ per correggere l’assetto longitudinale in funzione delle possibili condizioni di carico.