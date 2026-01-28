Sport e turismo, nasce Triathlon Experience

Sport e turismo si incontrano in Triathlon Experience, il progetto della Federazione Italiana Triathlon presentato al Coni dal segretario generale Valerio Toniolo con il ministro Daniela Santanchè. Secondo su 206 proposte del Fondo Nazionale del Turismo, il format prevede quattro eventi internazionali tra Padola (BL), Alghero, Taranto e Roma, puntando su destagionalizzazione, sostenibilità e promozione di mete meno note.

“Non celebriamo solo lo sport, ma la bellezza e la diversità dei territori”, ha detto Santanchè. Per il presidente Fitri Riccardo Giubilei, “è la visione di una federazione che racconta l’Italia attraverso grandi eventi”. Roma chiuderà il circuito a ottobre: “Un’occasione per promuovere l’EUR e distribuire i flussi”, ha spiegato Alessandro Onorato assessore al Turismo di Roma.

Paola Trotta