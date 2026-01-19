Santanchè: “Innovazione leva strategica per l’Italia”

Nel panorama del turismo italiano l’innovazione tecnologica diventa leva strategica e motivo di orgoglio nazionale. A sottolinearlo è il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha espresso apprezzamento per Blastness, azienda italiana premiata agli HotelTechAwards 2026 nella categoria ‘Hotel Reservations Software’ come miglior CRS alberghiero al mondo.

Un riconoscimento che, secondo il ministro, “testimonia l’eccellenza del Made in Italy e la capacità delle nostre imprese di competere ai massimi livelli globali”. Santanchè evidenzia come Blastness rappresenti un modello virtuoso di imprenditoria innovativa, capace di affrontare le sfide del mercato e generare valore per l’intero comparto turistico. Un successo che va oltre il singolo brand e che rafforza la reputazione internazionale del sistema Italia, confermando il ruolo centrale della tecnologia nella crescita e nella competitività dell’industria turistica.