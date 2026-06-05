Staff House, pubblicata dal Mitur la graduatoria del Piano Casa

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito web la graduatoria delle 212 imprese assegnatarie delle agevolazioni nell’ambito di “Staff House – Titolo III”, l’incentivo per sostenere le spese di alloggio dei lavoratori del settore turistico-ricettivo.
Il contributo prevede fino a 3mila euro all’anno per posto letto e la creazione di quasi 60mila posti letto a prezzi calmierati per le imprese ammesse.
“L’incentivo segna un ulteriore passo avanti per un intervento senza precedenti che dà il via al primo piano casa della storia per il turismo, con l’obiettivo principale di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto”, scrive il Mitur in una nota alla stampa.