Su Italia.it le strutture e le destinazioni accessibili del network Village for all

Il turismo accessibile debutta su Italia.it. Il portale ospita ora una sezione interamente dedicata ai viaggiatori con esigenze di accessibilità.

L’operazione è il frutto della collaborazione tra il Ministero del Turismo e Village for all - V4A®, che ha messo a disposizione del Tourism Digital Hub (TDH) tutte le informazioni necessarie e le guide pubblicate negli anni dal proprio network.

Tutte le strutture affiliate al network V4A e le destinazioni certificate D4A sono ora rintracciabili direttamente dal portale nazionale. In questo modo i viaggiatori con disabilità motorie, sensoriali, cognitive, le persone anziane e le famiglie con bambini piccoli possono visualizzare l’intera offerta accessibile del Paese.

“Vedere il turismo accessibile riconosciuto sul portale ufficiale del turismo italiano significa affermare un principio semplice: viaggiare deve essere possibile per tutti”, dichiara Roberto Vitali, ceo e cofounder di Village for all. “Mettere a disposizione del Tourism Digital Hub le nostre informazioni e le nostre guide era il modo più concreto per trasformare un valore in un’opportunità reale, per le persone e per le strutture che sanno offrire una ospitalità accessibile.”