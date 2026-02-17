Sud Italia, 50 milioni di euro per le aziende per formazione del personale

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato 50 milioni di euro a fondo perduto, per sostenere la formazione del personale delle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno, su processi di transizione tecnologica, digitale e verde, anche nel settore turismo, patrimonio culturale e industria della creatività. Possono attingere alle risorse le imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande dovranno essere inviate dal 21 aprile al 23 maggio 2026 allo sportello online di Invitalia.

Le agevolazioni copriranno il 50% delle spese ammissibili, con un tetto di 60mila euro e i percorsi di formazione del personale, della durata massima di un anno, dovranno svolgersi presso sedi societarie del Mezzogiorno e dovranno essere a cura di soggetti qualificati e indipendenti con una comprovata esperienza.