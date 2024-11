Torino cerca alberghi di lusso, l’appello del sindaco

“A Torino mancano hotel di qualità a 5 stelle. Noi stiamo dando continuità all’offerta turistica: speriamo che questo importante cambio di rotta degli ultimi tre anni possa incentivare gli investitori ad aprire nuovi alberghi in città. Oggi mancano le strutture ricettive di altissima gamma”. A lanciare l’appello è il sindaco di Torino Stefano Lorusso, all’indomani delle Nitto Atp finals di tennis, evento che ha portato in città un gran numero di turisti, ma ha messo in evidenza la mancanza di servizi per altospendenti.

Gli ha fatto eco la presidente di Ascom Torino, Maria Luisa Coppa, che ha aggiunto: “È vero che mancano le strutture ricettive di fascia alta, speriamo arrivi l’Hilton”. Nelle prossime settimane, inoltre, il primo cittadino ha annunciato che incontrerà i vertici aeroportuali di Sagat per discutere di investimenti per nuove rotte sulla città.