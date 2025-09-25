Torino sbarca a Linate con il progetto di marketing di Federalberghi

Si amplia il progetto di marketing territoriale di Federalberghi Torino che punta a intercettare i passeggeri che arrivano in aereo nei più vicini aeroporti. Accanto agli scali di Torino caselle e di Malpensa, si aggiunge quest’anno anche lo scalo internazionale di Milano Linate. Il progetto è sostenuto dalla Camera di commercio di Torino.

L’iniziativa consiste nella promozione del territorio attraverso la creazione e diffusione di contenuti multimediali e di annunci con immagini che mettono in evidenza le attrazioni della destinazione ai viaggiatori che utilizzano gli aeroporti di Torino e Milano.

“Le nostre destinazioni sono capaci di attrarre tutte le forme di turismo, dal leisure al business e al fieristico-congressuale con un effetto vetrina che incentiva molti a tornare una seconda volta per visitare e vivere la città – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –. Siamo quindi molto felici di potere dare continuità a questo progetto realizzato con il sostegno della Camera di commercio di Torino per fidelizzare e incentivare i turisti attraverso campagne pubblicitarie mirate e informazioni su eventi, attrazioni e sull’offerta turistica che Torino è in grado di garantire”.

Le campagne pubblicitarie saranno incentrate sui temi maggiormente attrattivi: sport ed eventi, arte e cultura, enogastronomia, teatri e musei e conterranno video, immagini, caroselli, storie e post sugli account social.