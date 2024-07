Un tour guidato per Roma a bordo di una flotta di 8 Fiat Topolino. È la nuova proposta romana di Towns of Italy, l’operatore che offre esperienze autentiche in tutta Italia.

Si tratta del primo tour guidato proposto in Italia a bordo del veicolo elettrico: un modo di scoprire Roma in maniera agile ed ecologica. Grazie a questi veicoli si gira senza fatica per le strade storiche del centro di Roma, sotto la guida di un accompagnatore dello staff di Towns of Italy. La Topolino dispone, inoltre, di un tetto panoramico che offre la vista dei luoghi iconici della città. Infine, fa la differenza il sistema di navigazione all’avanguardia, che assicura di non perdere nessuno dei tesori nascosti di Roma e una sincronizzazione audio in tutte le macchine con l’accompagnatore che illustra storia, aneddoti e caratteristiche delle attrazioni circostanti.

Il tour standard prevede due partenze giornaliere, per una durata di due ore e trenta e include nel suo percorso attrazioni come il Pantheon, il rione Monti, Colosseo, Circo Massimo, Foro Romano, Bocca della Verità, Trastevere, Gianicolo, Vaticano, Piazza Navona.