Trend positivo per Neinver, le cifre degli outlet italiani

Continua il trend positivo degli outlet italiani di Neinver. Nel 2023 i centri di Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets hanno infatti registrato una crescita del 7,2% rispetto al 2022 sia per quanto riguarda le visite, sia per quanto concerne i volumi di vendita.

A livello globale Neinver ha registrato un incremento di 11 punti percentuali nelle vendite dei brand presenti in tutto il portfolio, che hanno raggiunto 1,48 miliardi di euro. I centri gestiti dalla società in sei Paesi europei hanno accolto quasi 68 milioni di visitatori nel corso dell’anno, con un aumento dell’8,5% rispetto al 2022.

Vendite cresciute a doppia cifra

Per quanto riguarda, invece, i risultati relativi unicamente agli outlet, le vendite dei brand sono cresciute del 12% rispetto al 2022 e anche il numero di visitatori è salito del 9% rispetto all’anno precedente. I risultati, come spiega Daniel Losantos, ceo di Neinver, “sono la continuazione dei record registrati dal portfolio a partire dal 2017. Nonostante le significative sfide poste dal mercato negli ultimi anni - aggiunge - abbiamo sempre registrato performance positive, a dimostrazione della validità della nostra proposta per i consumatori, sempre più attenti al valore e all’esperienza. Abbiamo continuato a far evolvere il nostro modello di business puntando sull’innovazione, introducendo nuovi brand ed esperienze di vendita capaci di rispondere al meglio alle esigenze della clientela”.