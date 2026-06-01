Sono circa 10 milioni le persone che hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Lo fa sapere Trenitalia, dichiarando che a trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno sono le destinazioni balneari della Riviera ligure seguite dalle mete dell'Adriatico, con le città di Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli tra le più richieste.

Completano il quadro delle mete più gettonate Trieste e Bolzano.

Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, Trenitalia ha previsto l'impiego di Frecciarossa in composizione doppia, che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l'orario di servizio.

Sono inoltre iniziate le vendite del nuovo collegamento diretto Frecciarossa da Napoli verso Foggia, Brindisi, Bari e Lecce, che riduce i tempi di percorrenza dal capoluogo pugliese a quello campano, in meno di 3 ore e mezza.