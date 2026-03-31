Trenitalia, Frecce e Leonardo Express prenotabili fino a dicembre 2026

Trenitalia gioca d’anticipo sulle vendite. Il vettore ferroviario del Gruppo Fs ha aperto il booking per lo schedule invernale delle Frecce e del Leonardo Express. É quindi possibile sin da ora prenotare per viaggiare fino a dicembre 2026.

L’estensione della finestra di prenotazione, fa sapere Trenitalia, “rappresenta una spinta fondamentale per il settore dei grandi eventi, delle fiere e dei concerti. I viaggiatori potranno infatti acquistare le corse ferroviarie contestualmente alla pianificazione dell’evento, assicurandosi il posto a bordo senza dover attendere le consuete finestre temporali di apertura delle vendite”.

L’operazione potenzia inoltre l’intermodalità aereo-treno da e verso l’hub di Fiumicino. “Grazie all’acquisto anticipato del Leonardo Express, che collega senza soste l’aeroporto con la stazione di Roma Termini, i flussi turistici vengono notevolmente agevolati. Chi arriva dall’estero può infatti assicurarsi il trasferimento verso il centro città nello stesso momento in cui prenota il volo, beneficiando anche degli accordi internazionali con l’alleanza aerea Skyteam”.