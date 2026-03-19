FS in India, inaugurata la nuova linea ferroviaria Delhi-Meerut

FS Engineering firma in India un progetto chiave per la mobilità ferroviaria. Con l’inaugurazione della linea Delhi-Meerut, realizzata in joint venture con Ayesa, il Gruppo FS consolida il ruolo di general consultant su una delle infrastrutture più rilevanti del Paese.

L’investimento da 2,7 miliardi di euro dà forma al primo sistema rapido regionale indiano, il corridoio Namo-Bharat, destinato a rivoluzionare gli spostamenti nella National Capital Region.

Lungo la linea Delhi-Meerut, i treni raggiungono i 180 km orari e collegano le due città in meno di un’ora. Nel tratto urbano la stessa linea ospita anche la metropolitana più veloce dell’India, con punte di 120 km orari. Centrale il nodo di Sarai Kale Khan, hub intermodale che integra metro, ferrovia e bus.

A regime la rete dell’area di Delhi arriverà a circa 750 chilometri, rafforzando la presenza italiana nei grandi progetti globali.