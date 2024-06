Trenitalia e Marateale: continua la partnership

Il Frecciarossa torna a fianco di Marateale-Premio internazionale Basilicata, festival cinematografico in programma dal 23 al 27 luglio a Maratea. Proprio sull’alta velocità di Trenitalia, treno ufficiale della kermesse, si è svolta la presentazione dell’evento.

“Trenitalia conferma per il quarto anno consecutivo la partnership con Marateale offrendo treni veloci e sostenibili con il Frecciarossa da Roma a Maratea in circa 3 ore per raggiungere l’evento. Questo impegno - afferma Luigi Corradi, a.d. di Trenitalia - evidenzia il nostro focus sulla sostenibilità, rendendo Marateale più ecologico grazie al trasporto ferroviario. Abbiamo inoltre potenziato l’offerta estiva con servizi intermodali, inclusi autobus integrati per collegamenti diretti nelle destinazioni senza stazioni ferroviarie”.

Presenti all’evento il direttore divisione Business Av di Trenitalia Pietro Diamantini, il direttore del festival Marateale Nicola Timpone che ha presentato i grandi nomi del cinema presenti al festival, la presidente dell’Ass.Cinema Mediterraneo Antonella Caramia e le attrici Martina Stella e Letizia Toni.