“I dati ci dicono che questa estate dovremmo registrare un +10% sul traffico passeggeri, ma io sono ottimista e secondo me a settembre metteremo a segno un risultato ancora migliore“. A dichiararlo è Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, nel corso della presentazione ‘Summer experience’ del Polo Passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato.

“La scorsa stagione è stata per noi ricca di successi. Vogliamo quindi continuare su questa linea, offrendo sempre servizi migliori”, ha aggiunto l’a.d. Si punterà ancora sulla sostenibilità, ma non solo quella ambientale. “Sostenibilità per me è anche sostenibilità sociale, ovvero prezzi giusti per servizi di qualità“. Ecco allora confermate le promozioni per giovani, famiglie e senior, così come la possibilità di portare il proprio cane e gatto gratis a bordo dei treni.

Continua anche l’impegno del Gruppo FS a sostegno dello sport italiano. È stata presentata infatti oggi la nuova maglia della nazionale di atletica, che i nostri campioni indosseranno per i prossimi campionati europei di inizio giugno.

Sul fronte strategie, sempre più attenzione viene data infine ai viaggi transfrontalieri. “Lo scorso anno abbiamo registrato +30% di passeggeri, soprattutto tedeschi e austriaci, che hanno deciso di venire in Italia con il treno. Sembra che piaccia sempre più anche la soluzione del viaggio in notturna. Per questo molto del nostro investimento strutturale lo stiamo facendo per l’acquisto di circa 70 nuove carrozze letto”.