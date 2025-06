Trenitalia punta su esperienze immersive e mobilità integrata

Un Intercity speciale, dedicato al film Disney e Pixar Elio, è stato presentato a Roma Termini con il team del film, simbolo di una strategia più ampia firmata Trenitalia. “Il nostro impegno si traduce in progetti sempre più immersivi - spiega il direttore marketing Mario Alovisi - come l’iniziativa CIFU in collaborazione con Disney, fiore all’occhiello di un servizio end-to-end che accompagna il cliente da casa alla destinazione”.

La partnership con Disney, dedicata agli Intercity, si inserisce in un disegno che coinvolge anche regionali e alta velocità, con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza di viaggio in chiave smart e personalizzata. “Stiamo rivedendo il piano marketing - aggiunge - puntando su CRM, ottimizzazione del pricing e potenziamento dei servizi ancillari. Vendiamo sì un’esperienza in treno, ma dev’essere completa, a 360 gradi”.

Fondamentale anche il ruolo del Pnrr: “Gli investimenti sono strutturali. L’obiettivo è chiaro: potenziare le infrastrutture per servizi sempre più capillari”.