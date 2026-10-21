Trenord cerca macchinisti: si apre oggi la finestra per l’invio delle candidature

Trenord cerca nuovi macchinisti. Dalle 11 di oggi fino alle 23.59 del 9 novembre sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare a far parte del personale di condotta dell’azienda ferroviaria.

Per partecipare alla selezione sono necessari: un diploma quinquennale di scuola media superiore, la conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o certificazione B1 e il possesso della patente B. Inoltre, è preferita la residenza in Lombardia e un’esperienza di almeno due anni nel settore tecnico.

Data la natura dell’impiego, ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.

I candidati selezionati dovranno partecipare a un percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire la Licenza Europea e il Certificato Complementare A4/B1. I corsi avranno una durata di circa 8 mesi dopodiché sarà necessario un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di 6 mesi prima di assumere ufficialmente il ruolo di macchinista.

Tutte le informazioni saranno disponibili da domani sulla pagina ‘Lavora con noi’ del sito trenord.it.