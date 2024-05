Trenord, funzionano i biglietti treno+esperienza

Trenord è locomotiva dell’incoming. Con 2,8 milioni di passeggeri movimentati verso mete leisure nel 2024, sia nei weekend che nei giorni festivi, l’azienda ferroviaria lombarda opera sempre più da protagonista nell’implementazione dell’offerta regionale. “Oltre 21mila persone hanno acquistato i biglietti integrati treno+esperienza - conferma Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -, il che significa che siamo cresciuti del 44% rispetto all’analogo periodo 2023. Il ventaglio delle proposte continua ad ampliarsi, spinto dai Treni della Neve, dai Treni per Parchi dei Divertimenti e dai Treni dei Laghi, questi ultimi indubbiamente al top delle preferenze: i clienti che optano per la soluzione integrata ai battelli hanno raggiunto quota 12mila”.

Messa alle spalle un’ottima stagione (+64% sul 2022), nella quale hanno viaggiato per tempo libero ben 10,6 milioni di passeggeri d’impronta sempre più giovane, per una ricaduta economica di 304 milioni di euro, Trenord prevede un’estate e un autunno ancora in forte crescita: assi vincenti, i biglietti “Gite in treno” (più di 21mila tagliandi nel 2024), la riproposizione di grandi eventi come il Gran Premio di F1 a Monza e l’esposizione Artigiano in Fiera a Milano, oltre che i ripetuti sold out dei treni storici (già 720 biglietti venduti) e la novità Salò tour. Confermata la partnership di successo con Lonely Planet per le guide online e il rafforzamento della comunicazione social con storytelling partnership anche su Pinterest e TikTok.