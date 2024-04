Trenord si aggiudica i servizi di lunga percorrenza via Brennero

Trenord si è aggiudicata la gara europea per il servizio lunga percorrenza internazionale via Brennero. Da dicembre 2024 al 2032, l’azienda lombarda gestirà, perciò, le operazioni di condotta e scorta sulla parte italiana del collegamento con Germania e Austria, in collaborazione con la società ferroviaria tedesca DB - Deutsche Bahn e l’austriaca ÖBB - Österreichische Bundesbahnen.

Il vettore ferroviario offrirà così cinque coppie di corse giornaliere, che attraverso il Brennero collegheranno Monaco di Baviera e Verona; una proseguirà fino a Venezia; tre fino a Bologna.

Nei weekend, giornate di maggior traffico turistico, saliranno a due le coppie di corse che prolungheranno il percorso da Verona a Venezia; nel periodo estivo, una delle corse su Bologna raggiungerà Rimini.

Per il servizio, Trenord metterà a disposizione uno staff dedicato di circa 60 persone tra macchinisti, capitreno, agenti polifunzionali e di staff.

Nell’ambito di un accordo con ÖBB, Trenord effettuerà anche una sesta coppia di corse, che circolerà tutti i giorni sulla tratta Vienna-Innsbruck-Bolzano.