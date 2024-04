Trenord, biglietti e pass giornalieri per raggiungere il Salone del Mobile

Con Trenord al Salone del Mobile. L’azienda ferroviaria garantisce formule e pass speciali per consentire ai visitatori di raggiungere in treno la manifestazione, in scena dal 16 al 21 aprile.

Due le soluzioni: un biglietto di andata e ritorno da Milano e la formula speciale Trenord Day Pass, che comprende il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia. Il Pass, valido per gli adulti, consente ai ragazzi con meno di 14 anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto.

In treno sarà possibile raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni nella città di Milano.