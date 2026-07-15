Trenord introduce il sistema Pay&Go sulla linea Milano Cadord-Como Lago

Trenord introduce il sistema Pay&Go sulla linea Milano Cadorna-Como Lago. Il servizio, già attivo sui collegamenti aeroportuali, consente di acquistare e pagare i biglietti in modo rapido, con due soli ‘tap’,s al momento della partenza.
Prima di partire, il viaggiatore deve appoggiare la carta contactless - di credito, debito o prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro e American Express - oppure lo smartphone con tecnologia Nfc sui tornelli o sui totem con Pos Pay&Go presenti in stazione (i dispositivi sono contraddistinti da una grafica dedicata).
All’arrivo, il viaggiatore deve effettuare un secondo ‘tap’ su tornelli o totem Pay&Go: in questo modo, il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente.
Durante i controlli a bordo treno o in stazione, il cliente Pay&Go dovrà mostrare al personale la carta utilizzata per l’acquisto o comunicare il numero della carta digitale, in caso di pagamento tramite smartphone.
Attualmente è possibile acquistare con Pay&Go ticket di seconda classe. Se uno dei due ‘tap’ viene effettuato presso tornelli o totem nelle stazioni di Malpensa Aeroporto T1 o Malpensa Aeroporto T2, il sistema emette un biglietto a tariffa aeroportuale, di corsa semplice o andata e ritorno.
La soluzione di pagamento - realizzata in collaborazione con l’istituto di pagamento del Gruppo Fnm, FnmPay - sarà progressivamente estesa all’intera rete per l’acquisto di biglietti ferroviari a tariffa regionale di seconda classe.