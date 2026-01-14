Trentino: arrivi e presenze in crescita nella stagione estiva

E’ stata ancora un’estate da record quella per il turismo in Trentino. Secondo i dati dell’ufficio provinciale di statistica Ispat, si tratta del miglior risultato dell’ultimo decennio con un incremento medio degli arrivi del 4,9%. A trainare la crescita, come nel resto dell’Italia, l’aumento dei visitatori stranieri (+8,5%) a fronte di un +2,6% di italiani.
Secondo quanto riportato da Rainews, sul fronte del ricettivo cresce, ma di poco, la componente alberghiera, con un +3% negli arrivi e 2,5% nelle presenze, mentre l’extralberghiero arriva a un +9,2% di presenze. Il tutto per una permanenza media di 4 notti, con punte di 6 negli alloggi in affitto.
Sul fronte della stagionalità si segnala il buon andamento di giugno, luglio e settembre, mentre le scelte dei turisti ricadono sui classi Garda, Ledro, Comano e valle dei laghi, ma con una sensibile crescita anche delle località minori.