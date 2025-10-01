Trip.com: visitatori asiatici in crescita per la Golden Week

Boom di viaggiatori asiatici nella settimana della Golden Week, che quest’anno va dal primo all’8 ottobre. Secondo i dati resi noti da Trip.com, uno dei periodi festivi più importanti in Asia, che in Cina coincide con la Festa nazionale, milioni di persone sono in viaggio per ricongiungersi con la famiglia o per vacanza.

“Con l’avvicinarsi della Golden Week, la dinamica delle prenotazioni continua a crescere e i ranking cambiano con le decisioni dell’ultimo minuto dei viaggiatori asiatici. L’Italia beneficia fortemente di questo trend: le sue città storiche, i musei di fama mondiale e l’architettura unica attirano un numero sempre maggiore di visitatori, anche al di fuori di Roma - afferma Andy Washington, General Manager Europe di Trip.com -. Queste vacanze più lunghe offrono ai viaggiatori maggiore libertà di esplorare, e lo vediamo riflesso nella crescita costante di nuovi arrivi in città come Catania e Bolzano”.

Questo “super ponte” ha stimolato un forte aumento dei viaggi internazionali, con un incremento del 22% delle prenotazioni di voli dalla Cina verso l’Italia rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati del gruppo Trip.com.