La destinazione Italia si prepara alla stagione estiva tra momenti di attesa, qualche incertezza e molte riconferme degli asset che funzionano. Mentre gli operatori cercano di gestire i costi in rialzo e di interpretare la domanda del mercato nazionale ed estero, TTG Italy propone un’analisi di tutti i comparti per la stagione ormai alle porte: da oggi il magazine è online anche nella versione tradotta in lingua inglese.

Strumento di lettura dell’incoming

Dall’offerta del sistema Mare Italia, alle interviste ai buyer stranieri, ai player dell’hotellerie che confermano la solidità dell’offerta tricolore, fino alle strategie di promozione delle regioni sui mercati esteri, il magazine si propone come uno strumento di approfondimento e rilettura dei fenomeni legati al turismo incoming, utile per intuire gli sviluppi futuri del comparto.

La digital edition di TTG Italy nella versione tradotta in lingua inglese è disponibile da oggi a questo link.