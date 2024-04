Turismo accessibile in Basilicata, nasce il brand ‘Open City’

Il suo obiettivo è promuovere il turismo accessibile e inclusivo in Basilicata. Si chiama ‘Open City’ il marchio presentato da La Città Essenziale, il consorzio di cooperative sociali di Matera, che si propone di qualificare e potenziare l’offerta nel settore del turismo sociale e assistito, rendendo le strutture e le attività turistiche accessibili a tutti. Un esempio di ‘hospitality for everyone’, che mette in rete imprenditori e associazioni di Bernalda e Metaponto per un’offerta turistica basata su accoglienza, accessibilità e apertura.

Una rete di servizi per tutti

Ogni attività che rispetti alcune particolari caratteristiche di accessibilità potrà essere certificata come realtà ‘Open City’ e utilizzare il logo del progetto rendendosi riconoscibile come realtà capace di garantire a tutte le persone un’esperienza turistica inclusiva e rispettosa. Il marchio si propone di creare una rete di servizi accessibili e inclusivi nel territorio migliorando la comunicazione e i servizi di informazione mediante la creazione di una piattaforma di accoglienza destinata a imprese aderenti. Ma ‘Open City’ mira anche a promuovere l’incontro tra domanda e offerta occupazionale nel sistema del turismo sociale e a supportare le istituzioni pubbliche nell’accoglienza e promozione turistica.

La piattaforma pensata è user friendly e permette agli utenti di navigare facilmente tra i servizi offerti, consentendo di inserire numerosi filtri di ricerca affinché gli utenti possano cercare i servizi desiderati in base a diversi criteri, come la tipologia di disabilità, le esigenze specifiche, la posizione geografica o le caratteristiche degli alloggi (ad esempio accessibilità e servizi offerti). ‘Open City’ fungerà quindi da vetrina per gli imprenditori aderenti alla rete con informazioni dettagliate sulla struttura, recensioni e testimonianze, gallerie multimediali e multisensoriali e collegamenti diretti ai siti ufficiali delle strutture.

“Il progetto - spiega il presidente de La Città Essenziale, Giuseppe Bruno - si colloca nel solco delle diverse azioni che come rete consortile stiamo portando avanti in materia di turismo accessibile. L’obiettivo è cercare di rendere il nostro territorio accessibile a 360 gradi, sia per la comunità locale che per i visitatori in arrivo, provando a mettere in atto un sistema di molteplicità di servizi e convenzioni atti a ridurre le barriere architettoniche, facilitare gli spostamenti e rendere il territorio realmente inclusivo”.