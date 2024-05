Turismo attivo, accordo per il Garda Veneto

Promuovere il turismo attivo e all’aria aperta. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, e Marco Turrini, amministratore unico di Gruppo Lapis Verona, azienda specializzata nel settore della comunicazione outdoor.

L’intesa quadriennale prevede attività volte alla promozione del territorio e condizioni commerciali nell’interesse di migliorare la promozione turistica e la fruibilità delle strutture ricettive. In particolare, sono stati realizzati quattro banner con logo e QR code che riportano al portale di Federalberghi Garda Veneto interamente dedicato al bike and trekking, posti all’interno delle bacheche statiche con mappa che saranno posizionate nel territorio dei Comuni di Affi e Cavaion e sul pannello digitale LedWall di fronte al centro commerciale Grand’Affi.

Il sito https://www.bike-trekking-lagodigarda.it/it/ è l’unico portale che raggruppa tutti i percorsi bike and trekking indicati e manutenuti dai singoli Comuni del Garda Veneto e dell’entroterra, per un totale di 13 Comuni inseriti, 64 percorsi e più di 1.200 chilometri di sentieri. Il portale è in 3 lingue: italiano, inglese e tedesco.