Turismo delle radici, le cifre di un business da intercettare

Turismo delle radici, valorizzazione dell’identità e del patrimonio culturale, Intelligenza artificiale e nuove tecnologie per il data marketing. Sono questi i temi principali sviluppati al convegno che ha preceduto l’assemblea annuale Fiavet, alla quale sono intervenuti al THotel di Lamezia Terme circa 150 tra agenti di viaggi e delegati della federazione provenienti da tutta Italia.

Come rilevato dalla direttrice creativa e travel designer ItalyRooting consulting Letizia Sinisi “il turismo delle radici è già un business con enormi potenzialità, però solo una piccola percentuale viene intercettata dalle adv, perché manca struttura commerciale organizzata e specializzata”.

Secondo la Federazione Italiana Emigrazione-Immigrazione, il numero dei discendenti di emigrati italiani nel mondo è stimato fra i 60 e gli 80 milioni. “Questi emigrati italiani e loro discendenti rappresentano un enorme potenziale in termini di domanda turistica - ha aggiunto Sinisi -, un’opportunità che riguarda tutte le regioni. Gli ultimi dati di Banca d’Italia e dello studio di Confcommercio e SWG registrano una crescita del 59,4% di viaggiatori (9,9 milioni), del 59% di spesa (6,7 miliardi di euro) e del 29,7% dei pernottamenti (78,6 milioni) legati a questo tipo di turismo. L’offerta può intercettare la domanda e trasformarla in economia reale”.

In supporto alla comunicazione e al lavoro quotidiano in agenzia c’è l’Intelligenza artificiale, non nemica, ma alleata delle imprese turistiche, “dalla scrittura di testi promozionali alla risposta alle mail, dai preventivi alle assicurazioni. L’IA non può sostituire l’uomo nella capacità di ascolto e di interazione con cliente e fornitori, ma permette di risparmiare tempo” ha sottolineato la giornalista e docente di comunicazione digitale Claudiana Di Cesare.

Infine Daniele Manetti sales director Sud Europa di Sojern ha portato diverse case history di successo di destinazioni italiane e straniere che si sono distinte per la pomozione digitale dei territori.

Al convegno hanno partecipato anche i relatori partner di Fiavet: il responsabile Trade& Charter AV Trenitalia Antonello Varallo, il vice presidente Sales Italy Ita Airways, Tommaso Fumelli, il presidente del Consorzio Fogar Jacopo De Ria, il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana, la managing director Orizzonti Tour Operator, Francesca Parisi, il responsabile commerciale Orizzonti Tour Operator, Vittorio Stocco, la Global Partnerships Strategist GuardMe Europe, Nicoletta Pinto e il direttore commerciale Sacal SpA – Sistema Aeroportuale Calabrese, Mauro Bolla.