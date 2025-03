Santanchè alla Fiavet: “Vi siamo vicini”

“La vostra associazione di categoria è leader in questo settore da oltre 60 anni e svolge un ruolo di primo piano per l’ecosistema turismo e soprattutto per quanto riguarda il turismo organizzato che è asset fondamentale”.

Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha voluto portare il suo saluto all’assemblea annuale Fiavet che si è riunita a Lamezia Terme: “Il Ministero è vicino al turismo organizzato, alle agenzie di viaggi e ai tour operator. Adesso abbiamo una battaglia importante da combattere a Bruxelles per la modifica dei pacchetti. Battaglia che dobbiamo fare insieme a voi e che dobbiamo assolutamente vincere per cambiare la normativa” ha ribadito la titolare del Dicastero.

L’Italia è sempre più apprezzata nel mondo e quest’anno siamo riusciti a battere la Francia. Sappiamo però di dover fare ancora di più e di cercare di essere orgogliosi del nostro Paese”.