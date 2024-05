Turismo delle Radici, le tappe del roadshow di Confcommercio

Continuano le iniziative di Confcommercio in appoggio allo sviluppo del Turismo delle Radici in un anno, il 2024, nominato ‘Anno delle radici italiane’.

Il roadshow che ha preso il via il 28 febbraio scorso a Campobasso proseguirà il 24 maggio con la tappa di Taranto, con il titolo ‘Turismo delle radici, new generation. Un’esperienza immersiva di scoperta e di viaggio’.

“Il turismo delle radici - commenta il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande - è cambiato, non è più il classico ritorno a casa da parenti e amici degli italiani all’estero di prima generazione. Il viaggio in Italia per i migranti di seconda e soprattutto terza generazione è anche un’esperienza di italianità e di scoperta del Paese che è stato loro raccontato e che hanno visto al cinema e sui siti turistici. Il meeting sul turismo delle radici, organizzato da Confcommercio Taranto d’intesa con Confcommercio Imprese per l’Italia, vuol essere l’occasione per fare conoscere il fenomeno ed aprire il confronto con gli operatori del turismo sui possibili percorsi da avviare per cogliere al meglio le opportunità che questa tipologia di turismo può sviluppare”.

Dopo la tappa pugliese sarà il turno il 19 luglio di Chieti, poi si andrà in Calabria nel mese di giugno, a Trento e a Imperia in un periodo ancora da definire.

Le cifre del fenomeno

Nel 2022 i ‘turisti delle radici’ sono stati 10 milioni, il 60% dei quali è venuto o tornato più volte nel corso degli anni. Tre su dieci hanno dedicato al viaggio in Italia una o due settimane, per visitare parenti e luoghi di origine ma anche l’Italia nel suo complesso (il 55% del tempo del viaggio è consacrato proprio a questo). La maggior parte è arrivata con la famiglia preferendo i mesi di giugno e settembre. Il budget è stato di 2.300 euro a persona, diventati 3.700 per quanti hanno allungano la vacanza fino a un mese. Interessante notare anche che quando rientra da un viaggio nel nostro Paese l’87% consiglia le nostre destinazioni turistiche a parenti, amici e conoscenti.