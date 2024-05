Global Blue e Confcommercio Milano fanno squadra per lo shopping tourism

Promuovere lo shopping tourism e l’attrattività del settore commerciale locale. Questi gli obiettivi della collaborazione appena nata tra Global Blue e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le due raltà hanno siglato oggi una partnership che, valorizzando le competenze e le peculiarità di entrambe le parti, prevede l’utilizzo sinergico di diversi strumenti: dai report di mercato, alle attività di informazione sul Tax Free Shopping, fino alle iniziative di marketing e comunicazione.

“Si tratta di una partnership che ci mette in più stretta connessione con il tessuto economico locale - commenta Stefano Rizzi, managing director di Global Blue Italia -, grazie alle numerose attività congiunte che abbiamo previsto, e che rappresenta un significativo passo in avanti nel percorso di espansione del nostro ecosistema di partnership in Italia. Questa collaborazione costituisce un’opportunità importante per valorizzare il nostro osservatorio privilegiato sui dati del Tax Free Shopping - continua -, allargando la diffusione delle nostre analisi di mercato e offrendo supporto ai nostri partner attraverso report dettagliati. Inoltre, l’accesso al vasto network di Confcommercio ci consentirà di ampliare ulteriormente le opportunità del Tax Free Shopping, anche verso coloro che ancora non utilizzano questo servizio. Sono convinto che oggi segniamo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione”.

In primo luogo, attraverso l’intesa, Global Blue renderà disponibili report dettagliati sull’evoluzione del mercato Tax Free Shopping nel territorio di competenza di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, al fine di fornire una panoramica completa del turismo internazionale a Milano e non solo.

Saranno, inoltre, organizzati appuntamenti dedicati a illustrare il ruolo del Tax Free Shopping come leva strategica per incrementare le vendite.

Infine, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza avrà accesso alla Vip Lounge di Global Blue all’interno del Quadrilatero della Moda, che ospita quotidianamente una clientela turistica mirata e alto-spendente. Ciò consentirà di attivare, tra le altre cose, tour experience in co-branding.

“La partnership con Global Blue è di grande prestigio e ci consentirà di diffondere le opportunità del Tax Free Shopping ed arricchire la nostra attività di report e studi sui dati di mercato - chiude Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Nei nostri territori l’apporto di visitatori e turisti è fondamentale come indicano per Milano e Città Metropolitana i dati già prima del grande momento del Salone del Mobile e del Fuori Salone: 718.670 arrivi a marzo ed una crescita media, nei primi tre mesi dell’anno, del 9% rispetto al 2023. Arrivi complessivi che, a fine 2023, avevano già superato il 2019 (8.487.200 contro i 7.463.654 dell’anno pre-Covid). Numeri importanti che accrescono la nostra responsabilità nel fornire alle imprese servizi e conoscenze: con Global Blue possiamo compiere un significativo passo in avanti”.