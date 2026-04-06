Turismo Dop in crescita nel 2025, sul podio il Centro-Nord

Il turismo Dop, ovvero quello legato ai territori e ai prodotti di origine protetta, è in crescita costante anche nel 2025. È quanto emerge dal secondo Rapporto Turismo Dop realizzato in collaborazione con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Lo scorso anno sono state 667, con un incremento del 12% (73 eventi in più rispetto al 2024), le iniziative di Turismo Dop sui territori italiani. Gli eventi sono stati realizzato da 376 Consorzi di tutela, sostenuti anche dai fondi dell’Unione europea. Delle 667 attività censite, 292 sono eventi (+26% sul 2024) tra feste, degustazioni, festival culturali ed eventi sportivi. Le degustazioni restano, nel 63% dei casi, la principale motivazione che spinge i visitatori a partecipare nel agli eventi con Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte che si confermano ai vertici della classifica regionale del Turismo Dop.