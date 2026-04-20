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Turismo Italia, quasi mezzo milione di addetti ricercati per la stagione estiva

Turismo Italia, quasi mezzo milione di addetti ricercati per la stagione estiva

Cresce l’offerta di lavoro nelle imprese del terziario in vista della stagione estiva in Italia, che per il trimestre aprile-giugno 2026 prevede ben 626mila nuovi addetti richiesti, circa 12mila in più rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge da un'elaborazione Confesercenti-CST su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro. A sostenere la crescita è soprattutto il settore del turismo, che comprende tra gli altri la ricettività e la ristorazione.

Il comparto turismo, insieme ad altri servizi generici del turismo, nel trimestre aprile-giugno prevedrebbe da solo, ben 418mila nuove assunzioni, oltre 20mila in più rispetto alla primavera dello scorso anno. A trainare è in particolare la ristorazione, con 301mila figure ricercate, pari a oltre il 70% della domanda complessiva del comparto turistico. Le figure più richieste sono camerieri di sala, banconieri di bar, aiuto cuochi, cuochi e baristi. Nel comparto della ricettività la stima è di oltre 22mila posizioni. Le imprese cercano soprattutto addetti alla reception, portieri e personale di accoglienza.

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