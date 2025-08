Turismo nautico, ministero e associazioni al lavoro per un piano condiviso

La realizzazione di un piano di sviluppo strategico condiviso. Questo l’obiettivo del tavolo avviato in seguito al primo incontro al ministero su porti turistici e turismo nautico. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato le associazioni maggiormente rappresentative del settore turistico e della nautica sul tema delle strategie future per la valorizzazione della portualità turistica, del turismo nautico, dei porti turistici e delle marine italiane.

Ora si cercherà di inserire in una strategia unitaria condivisa le attività di valorizzazione di questo segmento turistico. “L’avvio di questo tavolo è frutto di una visione condivisa che contribuirà a costruire un futuro luminoso per il turismo nautico in Italia - ha commentato il ministro -. Questo settore è stato troppo a lungo demonizzato, nonostante il suo indotto economico e occupazionale significativo e il contributo che dà per un turismo sempre più di qualità”.