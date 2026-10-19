Umbria, il nuovo episodio “autunnale” della campagna promozionale

Durante TTG Travel Experience, la Regione Umbria ha presentato il secondo episodio della campagna di promozione turistica autunnale. La serata, condotta da Fabio Troiano, ha visto la partecipazione di Simona Meloni, assessora regionale al Turismo e all’Agricoltura, che ha raccontato il progetto come una piccola serie: dopo il primo episodio dedicato alla primavera, il nuovo capitolo invita a scoprire l’Umbria in autunno, nel segno di un’idea di viaggio capace di far desiderare di restare “per sempre”.

“Promuoviamo un turismo dell’anima e non distratto. Non abbiamo bisogno di più destinazioni, ma di fermarci, di avere tempo e silenzio. E l’autunno è la nuova stagione dell’Umbria”, ha dichiarato Meloni.

In chiusura dell’evento è intervenuto Paul Robb che ha coordinato il workshop fotografico tenuto da Steve McCurry con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Perugia sul tema della spiritualità.