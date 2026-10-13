Quella appena conclusa è stata un'estate record anche per le crociere in Italia. Con 6,1 milioni di passeggeri movimentati nel periodo giugno – agosto, il settore è cresciuto del 4,5% sul 2025 mentre le navi sono state 2.314, con un +14,9% sul 2025, che fa segnare il miglior trimestre di sempre per gli oltre 60 porti crocieristici del Paese. Secondo i dati presentati dal settore, a fine anno sono previsti nuovi record con 15,4 milioni di passeggeri movimentati totali e oltre 6mila accosti di navi.

Nel periodo estivo si concentra circa il 60% del traffico passeggeri dei primi otto mesi dell'anno. A trainare è stato soprattutto luglio, che ha superato i 2,16 milioni di passeggeri movimentati e ha registrato l'incremento più consistente rispetto al 2025, con quasi 200mila movimentazioni in più. Anche agosto mantiene un andamento positivo, mentre giugno presenta una lieve flessione dei passeggeri e una crescita a doppia cifra delle toccate (+16,3%).