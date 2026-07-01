Arriva una sorta di incoronazione per il nostro Paese: per i soggiorni nel mese di agosto l’Italia è la destinazione più ricercata al mondo. Almeno per quanto riguarda gli utenti di Booking. La piattaforma, infatti, ha fatto i calcoli sulla base delle ricerche effettuate dal 1 gennaio al 31 maggio per vacanze previste fra il 1 e il 31 agosto e l’ago della bussola indica una direzione sola: Italia.

Una notizia che non stupisce, ma che in qualche modo certifica quella che, fin dall’inizio dell’anno, era stata una sensazione netta: il Belpaese continua a piacere, e, in situazioni di tensioni geopolitiche, raccoglie ancora più preferenze del solito.

Tra chi sceglie l'Italia, la Puglia è la regione che conquista la vetta delle preferenze, seguita da Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana. Una classifica che conferma l'attrattività di un'offerta turistica sempre più trasversale, capace di spaziare dalle spiagge alle città d'arte, fino alle destinazioni outdoor.

Guardando in specifico alle ricerche degli italiani, emerge un'altra curiosità: la meta ideale cambia a seconda dei compagni di viaggio.

Le coppie sognano soprattutto il mare cristallino di Lampedusa, in una top 10 dedicata che vede nelle spiagge la meta prediletta per le vacanze a due, e raccoglie alcuni degli scorci più suggestivi della nostra penisola. Alle spalle di Lampedusa, nelle scelte per le coppie, Rimini e Tropea.

Le famiglie premiano invece la Riviera Romagnola, ma anche Vieste, Porto Cesareo e San Vito lo Capo, confermando il valore di destinazioni costruite proprio intorno ai servizi family-friendly.

Nella top 3 per i gruppi, ci sono invece San Teodoro in Sardegna, Gallipoli, ancora in Puglia e Riccione sulla costa romagnola, località sinonimo di mare, ma anche di divertimento.

“Le ricerche rappresentano il primo indicatore di come stanno evolvendo i desideri dei viaggiatori- dice Alessandro Callari, regional manager Italia di Booking.com -. Interessante notare come le top 10 cambino in base ai compagni di viaggio, e come l’Italia sappia rispondere ai desideri di chi cerca un tramonto romantico, così come di chi cerca avventura, una città d’arte o una night life indimenticabile. Non stupisce quindi che l’Italia diventi la meta prediletta dai viaggiatori internazionali”.